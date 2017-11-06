افتتح وكيل وزارة الداخلية في الإمارات الفريق سيف الشعفار دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة «أبوظبي 2017 التي انطلقت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور رئيس الاتحاد الدولي الرياضي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف تحت شعار «ارفع علمك».

وألقى النواف كلمة قال فيها: «الشكر والتقدير للإمارات ممثلة بوزارة الداخلية التي استضافت الدورة الحالية، وأشاد بحسن الترتيب والتنظيم الذي لمسوه في الاتحاد الدولي منذ إعلان استضافة الإمارات للدورة، مثمنا اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالرياضة الشرطية ودعمه الكبير للبطولة.

وأكد أن دورة الألعاب الدولية للشرطة بدأ حاليا تعرف على مستوى العالم مما جعل بعض الدول تقدم طلبات للانضمام للاتحاد الرياضي الدولي، مبينا ان هناك خطة عمل لإدخال ألعاب جديدة في الدورات المقبلة وتثبيت اللوائح الخاصة بها.