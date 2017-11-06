استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس محمد بوربيع من مرتبات الإدارة العامة للمرور، بحضور مدير منتخب الكويت للدراجات المائية رئيس قسم اختبار محافظة العاصمة بالوكالة المقدم عبدالوهاب العمر، بعد تحقيقه إنجازا عربيا وخليجيا بإحرازه فئة (البرو أوبن) والتي تعتبر أكبر فئة برياضة الدراجات المائية، وبذلك يكون أول لاعب عربي يحرز هذا اللقب ويحطم رقمه العالمي السابق ليصبح رصيده (21) ميدالية ذهبية خلال (11) سنة متتالية، وذلك في بطولة العالم للدراجات المائية 2017 والتي أقيمت في ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.

ونقل الفريق الدوسري إلى البطل الكويتي تحيات وتقدير الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتمنياته له بدوام النجاح ومواصلة الإنجازات الرياضية.

وأشاد الفريق الدوسري بالإنجازات الرياضية التي حققها البطل بوربيع بإحرازه تلك البطولات، مضيفا أن ما حققه وسام فخر لشباب الكويت الذين يبدعون في المجالات كافة حينما يمنحون الفرصة لذلك.

بدروه، أثنى النقيب بوربيع على بادرة الفريق الدوسري في استقباله وتهنئته على الإنجاز الذي ناله، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للعاملين فيها بما يمكنهم من تنمية مواهبهم والإبداع والتميز في المجالات التي يختارون المشاركة فيها.

وأهدى النقيب بوربيع الدروع التي فاز بها للفريق محمود الدوسري تعبيرا عن امتنانه للتشجيع والدعم والمساندة التي لقيها من القيادة الأمنية والتي مكنته من إحراز المراكز المتقدمة في المنافسات التي شارك بها.