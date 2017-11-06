قال رئيس وفد الكويت إلى بطولة بانكوك الدولية المفتوحة لهوكي الجليد فهيد العجمي التي اختتمت امس، إن إحراز منتخبنا الوطني للعبة لقب البطولة للرجال أمر مهم في مسيرة نادي الألعاب الشتوية.

وأشاد رئيس نادي الألعاب الشتوية العجمي بكل الداعمين للنادي من الهيئة العامة للرياضة ووزير التجارة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح بعد اتصالهما بالمنتخب وتهنئة اللاعبين باللقب، وكذلك الشكر لأمين صندوق نادي الكويت فهد الغانم لتهنئته اللاعبين باللقب، ولكل من تفاعل معنا من الكويت.

إلى ذلك، تعود بعثة نادي الألعاب الشتوية بمنتخبيها للرجال والسيدات غدا محملين بالذهب الغالي للرياضة الكويتية.