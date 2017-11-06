ينطلق في الثالثة من بعد عصر اليوم بمضمار نادي الصيد والفروسية موسم سباق الخيل للعام 2017/2018 الذي قيد فيه 33 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات تتنافس على التحف المقدمة من النادي للكلاسات المختلفة، بالإضافة إلى ١٤جوادا وفرسا من الجياد المبتدئات تتنافس على كأس النادي على مسافة 1400م.

وأعرب الشيخ عبدالله السلمان مدير عام السباق عن سعادته لانطلاق الموسم الذي سيطبق خلاله نظاما جديدا للسباقات تعتمد على الكلاسات المختلفة وتوقع أن يشهد الموسم تنافسا قويا بعد جلب الملاك العديد من الجياد من المزادات الخارجية وآخرها المزاد الذي جرى في إنجلترا، متمنيا التوفيق للجميع ونجاح السباقات.