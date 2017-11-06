يعقوب العوضي

فاز الكويت على اليرموك بثلاثة أشواط للاشيء في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة التنشيطية للكرة الطائرة، ورفع «الأبيض» رصيده إلى 14 نقطة، فيما أصبح رصيد الخاسر 9 نقاط، وفي لقاء آخر فاز التضامن على الساحل بالنتيجة نفسها ورفع رصيده إلى 12 نقطة بينما ارتفع رصيد الساحل إلى 9 نقاط.

وواصل العربي انتصاراته حيث تغلب على الجهراء بثلاثية دون رد رافعا بها رصيده الى 14 نقطة فيما اصبح رصيد الجهراء 10 نقاط، وفاز كاظمة على الشباب بثلاثة أشواط دون مقابل ليتساوى بعدد النقاط مع الكويت والعربي فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 9 نقاط.

وفاز الفحيحيل بثلاثة أشواط نظيفة على برقان وأصبح رصيده 8 نقاط بينما بات رصيد الخاسر 7 نقاط، وتغلب القادسية على الصليبخات بثلاثة أشواط لواحد ورفع رصيده إلى 12 نقطة بينما ارتفع رصيد الخاسر إلى 8 نقاط.