عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عثمان الفيلكاوي إن الروح المعنوية وإصرار اللاعبين على تقديم مستوى مميز ساهما في تحقيق الفوز على الساحل بثلاثية دون رد في ختام القسم الأول من دوري الدرجة الأولى، كما أن الفوز على المتصدر الفحيحيل في الجولة قبل الأخيرة بهدفين أعطى الفريق حافزا على الظهور بشكل مميز أمام الساحل بعد الخسائر التي تعرض لها اليرامكة في 3 جولات على التوالي، مشيرا إلى أن الفريق لعب بروح جماعية واحدة وشهد تألق جميع اللاعبين وحارس المرمى فيصل المكيمي كما يجب ألا ننسى دور المهاجم يوسف نجف بهذا الانتصار والذي سجل «هاتريك» وهي الأهداف الثلاثة التي انتهت بها المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا يسعون إلى تعاقد مع محترف في خط الهجوم خلال فترة التوقف، مشيرا إلى أن عدد من اللاعبين سيأخذون فرصتهم في اللعب بمواجهات كأس الاتحاد.

وأكد ان الدعم الذي حصل عليه أبناء مشرف في الفترة الأخيرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ساهم بشكل كبيرة في ظهور الفريق بهذه الصورة والحصول على 6 نقاط وتحقيق الفوز في آخر مباراتين في القسم الأول ما ساهم في إعادة الفريق إلى المراكز المتقدمة.