تمت مخاطبة أندية الصليبخات والفحيحيل والجهراء وإخطارهم بتحويل نتيجة المباراة لصالحهم

حامد العمران

قبلت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الاحتجاج المقدم من قبل الصليبخات ضد العربي والذي خلاله ذكر الصليبخات في احتجاجه ان مشاركة اللاعب المصري محمد مجدي عبدالرحمن غير قانونية ومخالفه للوائح الاتحاد، حيث ان اللاعب سبقت له المشاركة مع فريق الأولمبي المصري في بعض المباريات في الموسم الماضي الى جانب تسجيله في الموسم الحالي بالاتحاد المصري، وبذلك لا تنطبق عليه شروط التسجيل في الاتحاد الكويتي والمشاركة محليا.

وقد أرفق الصليبخات صورة من بطاقة اللاعب وصورة من (السكور شيت) ورقة تسجيل المباريات وهذا يثبت مشاركته وبناء على احتجاج الصليبخات تم التأكد من صحة البيانات وبالتالي طبق البند 33 من لائحة المسابقات باعتبار العربي خاسرا للمباراة بنتيجة 10 ـ 0 الى جانب إيقاف اللاعب محمد مجدي

وقد رجعت لجنة المسابقات الى مباريات العربي السابقة للتأكد من مشاركة اللاعب فيها وقد تبين مشاركته وبناء على تم تطبيق البند «33» على مباراتي العربي أمام الجهراء والفحيحيل وتحويل النتيجة لصالح الفرق المنافسة، وبذلك فقد العربي 6 نقاط من رصيده الذي كان 8 نقاط، وبذلك يكون رصيد العربي الفعلي نقطتين فقط ويذكر انه الأخضر كان قد فاز بمبارياته الـ 3 فيما تم إبعاد اللاعب عن المشاركة في المباراة الرابعة أمام الساحل بعد تسجيل الصليبخات لاحتجاجه.

هذا، وقد تمت مخاطبة أندية الصليبخات والفحيحيل والجهراء وإخطارهم بتحويل نتيجة المباراة لصالحهم فيما تمت مخاطبة العربي وإخطاره بفقدانه النقاط الـ 6.

من المسؤول؟

بعد صياغة الخبر لا يجب علينا مغادرة الموضوع دون الخوض في بعض تفاصيله، حيث لابد من الوقوف عنده وبشدة حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلا، لاسيما انه العربي يعتبر من أحد الفرق المرشحة وبقوه للتأهل الى الدوري الممتاز لما يملكه الفريق من لاعبين مميزين بجميع المراكز وهم قادرون على قيادة سفينة الأخضر الى ركب المقدمة وعلى الرغم من فقدان الأخضر للنقاط الـ 6 إلا ان حظوظه مازالت قائمة للتأهل الى الدوري الممتاز، حيث ان الفريق قادر على الفوز بأغلب مبارياته المقبلة إلا ان اي تعثر مع الفرق المنافسة قد يفقده الفرصة في التأهل إلا إذا لعبت الفرق الأخرى لصالحه من خلال النتائج.

ومن وجهة نظر النقد الصحيح، يتحمل الاتحاد وخاصة لجنة المسابقات جزءا كبيرا من المشكلة وكان يجب عدم تسجيل اللاعب إلا بعد تقديم أوراق رسمية ومعتمدة من الاتحاد المصري وليس كما حصل بالموافقة على صور ولذلك يجب على رئيس الاتحاد ناصر صالح بومرزوق فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة الشخص المخطئ والذي قبل أوراق تسجيل اللاعب دون اكتمالها رسميا، وذلك حتى لا يتكرر الخطأ مستقبلا، لاسيما انه من أهم واجبات لجنة المسابقات حماية الفرق من الوقوع في المخالفات التي قد تتسبب في ضياع مجهود النادي بأكمله من خلال تحميله خسائر ليس له أي ذنب فيها ويفترض بانه عندما تصدر بطاقة للاعب يعتبر التسجيل صحيح.