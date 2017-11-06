عبدالعزيز جاسم

أكد البطل الأولمبي عاطف الدوسري المؤهل لبطولة العالم لألعاب المعاقين في مسابقة رماية البندقية الهوائية التي ستقام في كوريا الجنوبية العام المقبل انه لم يوكل أحدا للحديث باسمه أو شرح قضيته، كما ورد في خبر نشر على لسان نائب رئيس لجنة اصدقاء المعاقين، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منصور السرهيد.

وشدد الدوسري على ان كل ما يطلبه هو لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للنظر في قضيته، لافتا الى ان «التأمينات» أكدت ان إعاقته مؤقتة وانه غير معاق.

واوضح الدوسري انه مقبل على بطولة العالم ويريد ان يكون متفرغا ذهنيا وفنيا لها دون اي منغصات من أي جهة، مؤكدا انه يتمنى رفع اسم وراية الكويت في هذا المحفل الرياضي الكبير.