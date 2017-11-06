مهمة سهلة للسالمية أمام الجهراء

يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد في منطقة الدعية 3 مواجهات مساء اليوم ضمن إطار الجولة الخامسة من دوري الدمج لكرة اليد فيلعب الشباب (بلا رصيد) مع التضامن (دون نقاط)، ويتواجه الكويت (٦ نقاط) مع اليرموك (دون رصيد)، بينما تضم المواجهة الثالثة كلا من الجهراء (بلا نقاط) مع السالمية (٨ نقاط).

المباراة الأولى تحمل في أحداثها الهروب من قاع الترتيب العام فلم يتمكن الشباب ولا التضامن من تحقيق اي نقطة في الجولات الـ 4 السابقة والفرصة تلوح لأحدهما الليلة للابتعاد عن ذيل الترتيب العام.

وعلى الأوراق تترجح كفة الشباب ولكن كرة اليد تعرف من يقدم الأداء الأمثل على أرضية الملعب.

أما المواجهة الثانية والتي يدخل فيها حامل اللقب الكويت طامعا بنقطتيها تترجح كفتها لـ «الأبيض» والذي لم يتمكن اليرموك من هزيمته منذ أكثر من ٧ مواسم مضت فتاريخيا تميل الكفة للأبيض وعلى الرغم من ذلك فإن اليرموك في تطور مستمر من مواجهة لأخرى وقد يتمكن مدرب الفريق جاكشا بوغلوفيتش من خلط أوراق منافسه سعيد حجازي.

السالمية مع الجهراء

وفي ثالثة مواجهات اليوم، يدخل السالمية مباراة تعتبر سهلة نسبيا له عطفا على أداء منافسه الجهراء والذي لم يحقق الفوز منذ أمد بعيد، وعلى عكسه تماما السالمية يقدم نتائج ممتازة على الرغم من الظروف المحيطة بالسماوي خاصة في ظل سوق الانتقالات الأخيرة.