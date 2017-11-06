بمشاركة 300 متسابق ومتسابقة أقامت الهيئة العامة للرياضة ممثلة في إدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع القنصلية المصرية وجمعية هواة المشي ماراثون «صحتي في خطوتي» الأول، وانطلق الماراثون من أمام مجمع أحواض السباحة بشارع الخليج العربي لمسافة 6 كم حتى جمعية المهندسين بمشاركة 4 فئات (فئتين للرجال وفئه للسيدات وفئة ذوى الاحتياجات الخاصة).

وحضر الماراثون القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى الكويت السفيرة هويدا عبدالرحمن ورئيس قسم دوري الوزارات بهيئة الرياضة هند الهزاع ورئيس قسم الساحات الرياضية احمد الصايغ، حيث قاموا بتكريم المراكز العشرة الأولى في فئات الرجال والسيدات والمراكز الخمسة الأولى في فئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وهنأت هند الهزاع الفائزين في الماراثون وأشادت بمستوى المشاركة والتنظيم ونقلت إلى المشاركين تحيات المسؤولين بالهيئة وعلى رأسهم المدير العام د.حمود فليطح. وأكدت حرص الهيئة على دعم مثل هذه الملتقيات الرياضية الاجتماعية لما لها من دور طيب في توطيد العلاقات الاجتماعية.