اختتمت منافسات كاس المغفور له الشيخ علي صباح السالم للرماية وحضر الحفل الختامي الشيخ صباح بدر صباح السالم ممثل راعي الحفل والشيخ عبدالله بدر الصباح والشيخ عبدالله احمد والشيخ علي ثامر والشيخ عبدالله ثامر ومحمد مصطفى كرم رئيس مجلس الادارة بالانابة وعبيد العصيمي امين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ومحمد الغربة امين السر المساعد وعدنان الابراهيم أمين الصندوق المساعد وابراهيم البنعلي امين السر بالاتحاد البحريني للرماية وجمهور من محبي وعشاق الرماية.
وقام راعي الحفل الشيخ صباح بدر صباح السالم والشيوخ الافاضل وكرم والعصيمي والغربة بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات.
وفي نهاية الحفل قام كرم بتقديم درع النادي التذكارية لممثل راعي الحفل وتم التقاط الصور التذكارية مع الفائزين والفائزات.