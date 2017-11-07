مبارك الخالدي

يعكف الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء على إعداد تقريريهما لعرضه على مجلس إدارة النادي للنظر فيه خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك استعدادا لخوض منافسات القسم الثاني من دوري VIVA الممتاز المقرر انطلاقه يناير المقبل، ورصد التقرير الفني تقييما لأداء محترفي الفريق وهم الأردني أحمد هشام والبرازيلي فرانسيسكو توريس والكاميروني ارون أميبي بعد انتهاء القسم الأول، ومدى عطائهم وحاجة الفريق إلى لاعب أو اثنين بحسب المراكز التي يحددها المدرب الصربي بوريس بونياك.



ويتضمن التقرير الأوضاع الخاصة باللاعبين المحليين أبناء النادي أو المنتقلين حديثا.