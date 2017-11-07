الجهراء لاجتياز اليرموك والشباب لمواصلة الانتصارات على حساب خيطان



عبدالعزيز جاسم

يشهد انطلاق منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد مواجهة قوية تجمع قطبي الكرة العربي والقادسية حتى إن كانت في بطولة تنشيطية لأن لاعبي الأصفر والأخضر وجماهيرهما الكبيرة يرفضان الهزيمة في مباراة ودية لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة ممتعة بعيدة عن الضغوطات، ويحتل القادسية صدارة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، بينما يأتي العربي في المركز الثالث بنقطة واحدة ولم يشارك في الجولة الثانية للراحة وتقام المباراة على ستاد علي صباح السالم، وفي نفس المجموعة يلتقي كاظمة الوصيف (3 نقاط) مع برقان الرابع بنقطة واحدة على ملعب التضامن.

وفي المجموعة الأولى يلتقي النصر المتصدر (4 نقاط) مع الفحيحيل الثالث (3 نقاط من مباراة واحدة) على ستاد صباح السالم، ولذات المجموعة يواجه التضامن الوصيف (4 نقاط) الساحل الأخير دون رصيد من النقاط على ستاد ناصر العصيمي.

أما المجموعة الأولى فيلتقي الشباب المتصدر (6 نقاط) مع خيطان قبل الأخير دون رصيد من النقاط على ستاد محمد الحمد، ويواجه الجهراء الثالث (3 نقاط) نظيره اليرموك الأخير دون رصيد من النقاط على ستاد الكويت.

وتقام بطولة الاتحاد بنظام المجموعات من دور واحد، حيث قسمت الفرق إلى 3 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول وكذلك أفضل مركز ثان في دور المجموعات ليقام نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الأصفر والأخضر.. معنوية

يدرك فريقا العربي والقادسية أن الفوز في مواجهة اليوم سيكون له أثر معنوي كبير قبل خوض منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد المقرر انطلاقها 17 الشهر الجاري، وبالتالي سيحرص الفريقان على الظهور بشكل مميز مع إعطاء بعض اللاعبين فرصة في المشاركة خصوصا العائدين من الإصابات والذين لم تكتمل لياقتهم البدنية بالإضافة لإشراك أكثر من لاعب شاب تألق في دوري تحت 19 سنة.

وعلى الرغم من النتائج السلبية للفريقين وتراجع مركزيهما في الدوري إلا أن جماهير الفريقين تنظر للمواجهة من ناحية مختلفة كونها «الديربي» لذلك ستطلب من اللاعبين الفوز.