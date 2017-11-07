أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يعقوب العنزي تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الزنكي وبقية الطاقم العامل معه رغم الخسارة الأخيرة أمام برقان قائلا: لا يوجد فريق يستطيع أن يواصل مشواره دون أن يتعثر، وفريقنا تعثر في مباراتين ولا يزال المشوار في بدايته ونعتقد أن لدينا أملا كبيرا في عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي بعد استئناف بطولة الدوري، ولذلك فإن الإدارة مستمرة في دعمها للجهاز الفني والإداري.

وقال: نفكر جديا في تدعيم خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد من اللاعبين المحليين إضافة إلى محترف آسيوي يحمل الجنسية الأردنية أو السورية للاستفادة من خدماته مع الإبقاء على جميع المحترفين الحاليين الذين يقدمون مستويات فنية جيدة ترتقي إلى مستوى التطلعات.

وأضاف: في الفترة الحالية بدأنا العمل من أجل الإعداد لبطولتي كأس سمو ولي العهد، إضافة إلى بطولة كأس الاتحاد التنشيطية والتي سنلتقي فيها اليوم خيطان حيث نتطلع إلى أن نقدم مستويات فنية جيدة وتعويض الخسارة أمام برقان والتي كانت بسبب النقص العددي الكبير في صفوف الفريق والطرد الذي تعرض له الفريق وهو ما أثر سلبا على المباراة.