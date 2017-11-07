مبارك الخالدي

تمسك القادسية بصدارة دوري الشباب تحت 19 سنة باكتساحه مساء أمس الأول فريق الشباب 7-0 ليرفع رصيده إلى (18) نقطة في قمة الترتيب بفارق الأهداف عن الكويت الذي واصل مطاردته للأصفر بعد فوزه على فريق الجهراء الذي يفتقد ٦ من لاعبيه الأساسيين 4-0 الذي ظل عند رصيده السابق (7) نقاط.

وحافظ النصر على موقعه في المركز الثالث بعد تخطيه الفحيحيل بهدفين دون رد ليصل إلى النقطة الـ (16)، ونجح التضامن في تجاوز عقبة كاظمة بالتغلب عليه 2-1 متقدما إلى المركز الرابع (13) نقطة، وارتقى الساحل إلى المركز الخامس بعد فوزه على السالمية 4-3 في مباراة مثيرة، ليصبح رصيد الساحل (10) نقاط.

وفي النتائج الأخرى فاز العربي على خيطان 5-0 والصليبخات على اليرموك 2-0.

الجدير بالذكر أن إدارتي النصر والتضامن قامتا بصرف مكافآت مالية للاعبين عقب المباراتين تحفيزا لهما لقادم المباريات.