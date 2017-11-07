يحيى حميدان

تغلب القادسية على النصر بنتيجة 86-73 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة في صالة نادي الكويت، والتي احتضنت مباراة اخرى، فاز خلالها الجهراء على اليرموك 89-64.

وفي صالة فجحان هلال المطيري ب‍نادي القادسية، تفوق كاظمة على الساحل بنتيجة 90-40، فيما الغيت المباراة الاخرى بين الكويت والتضامن بسبب خلل في الساعة الالكترونية.

ويحتل كاظمة والجهراء صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفهما القادسية والنصر بـ 11 نقطة، والعربي (9)، والكويت واليرموك (8)، والساحل (7)، والشباب (6)، والصليبخات (5)، ويقبع التضامن في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.