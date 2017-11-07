أحمد السلامي

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل سيف العازمي وقوع الاختيار على التونسي مهدي بن حرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني المستقيل راشد البوص على أن يستمر في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال: بعد خسارتنا أمام اليرموك تقدم المدرب الوطني راشد البوص باستقالته إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بقبولها والموافقة على ترشيحنا للتونسي مهدي بن حرب الذي نعتقد أنه سيكون قادرا على تطوير الفريق، نظرا لقربه من اللاعبين باعتباره محترفا سابقا في صفوف الفريق ويعرف كيف يتعامل معهم نفسيا وفنيا.

وأضاف: الإدارة وافقت على فسخ عقد المحترف البرازيلي ليوناردو بالتراضي بعد أن وجدنا عدم جدوى استمراره مع الفريق، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن محترف جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولفت العازمي إلى أن الإدارة تدرس جديا إقامة معسكر تدريبي خلال يناير المقبل بهدف إعداد وتجهيز الفريق للقسم الثاني من بطولة الدوري وبقية الاستحقاقات، وهي فرصة سانحة لمنح الجهاز الفني الجديد لترتيب أوراق الفريق.