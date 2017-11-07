وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام، وجاءت كالآتي:
المدرب: سعيد حجازي (الكويت)
في حراسة المرمى: علي صفر (السالمية)
الظهير الأيسر: عبدالعزيز نجيب (القرين)
صانع الألعاب: مهدي القلاف (السالمية)
الظهير الأيمن: عبدالله خميس (الكويت)
الجناح الأيسر: محمد البلوشي (السالمية)
الدائرة: عبدالعزيز النجدي (اليرموك)
الجناح الأيمن: عبدالرحمن فخري (الصليبخات)
أفضل طاقم تحكيمي: (بدر المطوع) - (حسن عباس)