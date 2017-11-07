يعقوب العوضي

يلتقي كاظمة (8 نقاط) مع الفحيحيل (3) مساء اليوم في اطار اليوم الثاني من الجولة الخامسة من دوري دمج اليد على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية، كما يتواجه الصليبخات (6) مع برقان (8) على الصالة نفسها.

وفي قمة البرتقالي تمكن من الحفاظ على حظوظه عبر اداء جماعي وبدفاع محكم معظم الأحيان بطريقة 6-0 واحيان أخرى 5-1 وبالتعويل على خبرات فيصل واصل، يوسف الحداد في الخط الخلفي واسماعيل الخزعل على الدائرة ومبارك الخالدي في الجناح ومن خلفهم صمام الأمان حارس المرمى عبدالعزيز الظفيري، ومدرب الفريق رابح غربي يثبت جولة بعد اخرى احقية فريقه بالمنافسة على صدارة الترتيب العام.

من جهة اخرى، الفحيحيل يفتقد جهود لاعب الخبرة وصخرة الدفاع فهد ربيع بعد إعلان الأخير اعتزاله اللعبة، ويتبقى للمدرب نيكولاي ماركو فيتش خيار عبدالرحمن نشمي واحمد سرحان بالإضافة الى خالد مناحي كعناصر خبيرة ميدانيا، واستفاد الأحمر من قرار لجنة المسابقات باحتساب فوزه على العربي بنتيجة 10-0 نتيجة لإشراك محمد مجدي اللاعب المصري في صفوف العربي ويتطلع الفحيحيل لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل عبر تحقيق نقطتين ثمينتين من فم الأسد.

ويخطو برقان بثبات، منذ انطلاقة الموسم الحالي بقيادة مدربه الجديد محمد مسعودان وبات محل احترام وتقدير من الجميع وما يدور في اروقة ملاعب اليد عن صلابة الفريق الدفاعية وقوته الهجومية واقع تمكن برقان من تحقيقه ولا يختلف عليه اثنان، ولكن اختبار صعب فنيا وبدنيا وذهنيا بانتظارهم خاصة ان الصليبخات يقدم مستويات ممتازة بقيادة المدرب الوطني فيصل صيوان ويدعمه خبرة اللاعبين محمد فلاح وحامد مزعل وحيوية الشباب ممثلة بثنيان الحربي، ومن المرجح ان تشهد المباراة ندية منذ البداية.