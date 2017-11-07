وضع مدير العاب المضرب في نادي القادسية علي الرندي لعبة الاسكواش بالنادي على سكة الانتصارات بعد ان شهدت ترديا في المستوى الفني خلال السنتين الماضيتين بعد ابتعاد الرندي عن اللعبة بسبب ظروفه الخاصة.

واكد الرندي ان العاب المضرب بالقادسية وبالذات لعبة الاسكواش ستعود افضل من السابق، وهذا لن يتم الا بتعاون وتضافر مجلس ادارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد واخوانه في المجلس الذين يتطلعون لإعادة الهيبة الى فرق القادسية وخصوصا في لعبة الاسكواش والذي تسيّد النادي كأس تفوقها لخمس سنوات متتالية.

وقال ان اسكواش القادسية في مرحلة 17 عاما حقق نتائج طيبة مؤخرا بإقصائه لفريق النادي العربي بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي والآن اصبحنا منافسين اقوياء في هذه المرحلة المهمة.

وكشف النقاب عن اقامة مدرسة لبراعم واشبال الاسكواش ولدينا 15 لاعبا في مرحلة تحت 11، وان هذه مجموعة متميزة من هذا الجيل سيكون لهم شأن كبير في المستقبل، حيث نعمل على اعداد فرق قوية فنحن في القلعة الصفراء نؤمن ايمانا مطلقا بأهمية تواصل الاجيال.

واشار الى ان القادسية بصدد التعاقد مع المدربين من مصر ليتولى تدريب الفريق الاول للاسكواش، كما تم التعاقد مع احد ابطال اللعبة السابقين ليكون مساعدا للمدرب وهو ابن نادي القادسية راشد الرندي.

واختتم حديثه بالشكر لمجلس ادارة نادي القادسية وبالتحديد لمدير عام العاب المضرب جمال النفيسي الذي وفر جميع المستلزمات اللازمة للاعبين.