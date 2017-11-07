يعقوب العوضي

تشهد منافسات الجولة الثامنة من البطولة التنشيطية للكرة الطائرة ٦ مواجهات اليوم، فيلعب كل من التضامن (١٢ نقطة) مع الكويت (١٤ نقطة)، اليرموك (٩ نقاط) مع العربي (١٤ نقطة)، القادسية (١٢ نقطة) مع الساحل (٩ نقاط)، كاظمة (١٤ نقطة) مع الجهراء (١٠ نقاط)، الصليبخات (٨ نقاط) مع برقان (٧ نقاط) والشباب ( ٩ نقاط) مع الفحيحيل (٨ نقاط).

ولاتزال فرق الصدارة كاظمة والعربي والكويت في قمة مستوياتها وتقدم النتائج المرجوة، مما يبشر بمنافسة محتدمة على لقب البطولة، فيما تكتفي فرق الوسط بتحسين المراكز وتجربة اللاعبين تمهيدا للدوري بقسميه الممتاز والدرجة الأولى.