يعقوب العوضي

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جاءت الجولة الرابعة من دوري دمج كرة اليد اعتيادية خالية من المفاجآت الميدانية، فتغلب العربي باقتدار على الساحل 22-32، وتعملق دون ادنى صعوبة تذكر من المنافس، ولكن على ما يبدو ان المفاجأة كانت ادارية من لجنة مسابقات اتحاد اليد بإسقاط 6 نقاط من الاخضر على خلفية احتجاج الصليبخات على اشراك العربي اللاعب المصري محمد مجدي امام الجهراء، الفحيحيل والصليبخات ويتراجع الأخضر في الترتيب العام ليحتل المركز الحادي عشر، ما يشكل ضربة موجعة لفريق القلعة الخضراء في مشواره نحو التأهل للدوري الممتاز.

فوز مثير وصعب

عودنا القرين على التألق منذ ظهوره الأول وكذلك كان امام الصليبخات والذي قدم بدوره مباراة كبيرة نالت استحسان المتابعين رغم الخسارة 31-32، ففي الثواني الاخيرة تمكن القرين من خطف هدف الفوز الثمين الذي كفل له مواصلة المنافسة على احد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة الى ممتاز اليد مع نقاط الأفضلية التي تمنح لهم ويحتاج الصليبخات الى الوقت لترسيخ مفاهيم قائد الجهاز الفني الجديد فيصل صيوان والذي برز كأحد المدربين الوطنيين على الساحة.

برقان خارج السرب

تواتر النتائج الإيجابية لفريق برقان وبفارق مريح دليل على قوة الفريق وتحسنه وتناغمه مع المدرب محمد مسعودان وفوزه على الفحيحيل بفارق 8 اهداف 28-20 دعم حظوظه في مقدمة الترتيب العام، والمستوى الفني الذي يقدمه الفريق يمتاز بالتنوع بين الحلول الفردية والتعاون الجماعي بين اعضاء الفريق، لذا فإن برقان يغرد خارج السرب.

الجهراء.. «لي متى»؟!

حين يتراجع احد الفرق فنيا فإن الاخطاء تتمحور حول هرم من ثلاث زوايا، الأولى اللاعبون، الثانية المدرب والثالثة الجهاز الإداري ولا يوجه اللوم لاحدها بصورة كاملة بل يتحملها الهرم بصفة متساوية، خاصة ان الجهراء تراجع كثيرا منذ 4 مواسم حتى اليوم، وخير دليل خسارته امام كاظمة بنتيجة 18-32، فعلى الإدارة الالتفات نحو فرق اليد وإعادة النظر في المدارس التدريبية وربما توحيدها فلا يمكن ان يستمر التدهور الفني.. «لي متى»..؟!

اليرموك تحسن

خسارته بفارق هدفين تعني الكثير، خاصة ان اليرموك واجه السالمية احد الفرق المرشحة لنيل اللقب فقد كان اليرموك على الموعد مع السماوي الا ان خالد الملا مدرب السالمية تعامل بصورة مناسبة مع ضغط المباراة ونجح في قلب الموازين لمصلحته وفاز 26-24.

الكويت مميز

34-19 تلك نتيجة كبيرة على اي فريق ولكن لا عجب ان كان الكويت من حققها وجاءت على حساب المتراجع جدا في الفترة الماضية الشباب، فالكويت يملك مقومات الفوز وشخصية البطل، خاصة ان الابيض حامل اللقب، ويتضح أسلوب الكويت في ضغطه المباشر على حامل الكرة واستغلال الاخطاء الدفاعية والهجومية ليثبت ان كعبه عال.

خيطان وفوزه الأول

انتظر خيطان مواجهة الحلقة الأضعف في سلسلة الترتيب العام التضامن ليحقق فوزه الاول في الدوري وبنتيجة 28-19، وعلى الرغم من تقديمهم لمباريات ممتازة في الجولات الماضية باستثناء مواجهتهم مع الكويت فان خيطان لديه الكثير من العمل البدني لتحسين مستواه الفني وينتظر مدربه اسماعيل عبدالقدوس الكثير من العمل والحصص التدريبية للوصول الى الاهداف المنشودة.

غرد مع «الأنباء»

تختص هذه الفقرة بتغريدات المتابعين لكرة اليد ونظراتهم الفنية والتي ستنشرها لكم «الأنباء» أسبوعيا بعد كل جولة حرصا منها على تفعيل دور متابعي اللعبة.