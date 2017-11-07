مبارك الخالدي

قدم مجلس ادارة نادي التضامن مساء امس مدربه الجديد الصربي رادي بحضور الرئيس الفخري للنادي مبارك الخرينج ورئيس مجلس الإدارة مبارك النزال واعضاء مجلس الإدارة.



وعبر الخرينج عن امنياته بأن تتكاتف جهود الحكومة ومجلس الأمة لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي الخارجي للكرة الكويتية لتعود الى سابق عهدها في المحافل الدولية كما عبر عن فخره واعتزازه بدعم النادي في كل المراحل.



وقال مر نادي التضامن بظروف الكل يعلمها وكانت هناك بعض المعوقات لكنه تجاوزها بتكاتف الجميع، مضيفا، وهنا لا أنسى الدور الكبير لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق الشيخ احمد المنصور ومدير عام الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح والاعضاء السابقين الذين ضحوا كل في موقعه لمصلحة النادي.

وتابع: لدي الثقة الكبيرة بعودة نادينا العريق الى الريادة والتميز واسمحوا لي ان اقدم هذا الدعم البسيط وهو قليل تجاه النادي لكنني على ثقة بالرئيس واعضاء مجلس الإدارة للارتقاء مجددا بجميع ألعاب النادي.

من جهته، شكر رئيس النادي مبارك النزال بادرة الخرينج وقال: ليست المرة الاولى التي يتبرع فيها الخرينج للنادي ولكن هذه المرة خصصت لجلب لاعب محترف وان التضامن من الأندية التي «تشيل نفسها» وسينهض من كبوته بتكاتف الجميع للمرحلة المقبلة.

بدوره، اكد المدرب رادي حرصه على العمل بقوة لمساعدة الفريق وقال: «لا اشعر بالغربة فأنا في بيتي وبين اصدقائي ولي ذكريات كثيرة في الكويت».

وعن المرحلة المقبلة قال: «لدي الوقت الكافي لدراسة الفريق واعادة بحث ملف اللاعبين المحترفين لكنني لا اقدم وعودا بالبقاء في الدوري الممتاز».