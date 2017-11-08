يعقوب العوضي

واصل الكويت عروضه القوية في دوري دمج اليد، بفوز مستحق على اليرموك وبنتيجة 26-36، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد ضمن منافسات الجولة الخامسة، ورفع الفائز رصيده الى 8 نقاط، ويبقى رصيد اليرموك خاليا من النقاط، وأدار المباراة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.

وفي السياق ذاته، تغلب السالمية على الجهراء (31-23)، ورفع السماوي رصيده الى (10 نقاط)، بينما يبقى الجهراء دون أي نقطة. الى ذلك تقام اليوم، مواجهتان فيلتقي القرين (8 نقاط) مع الساحل (دون رصيد) والعربي (نقطتين) مع النصر (3 نقاط).

اللقاء الأول شبه محسوم لمصلحة القرين في ظل المستوى الفني الذي يقدمه الساحل منذ بداية الموسم ولكن المهمة ليست مستحيلة في ظل إمكانية توظيف مفاتيح لعب الساحل بالطرق السليمة، فحمزة الوزان، فيصل الحوطي ووليد الجيماز ثلاثي قادر على تحقيق نتائج إيجابية، ناهيك عن خبرة خالد البرك ويحتاج الفريق الى عودة حارسه وصمام الأمان علي الخضر المصاب.

وفي المقابل، فإن القرين فريق لديه كل مقومات الفوز، فمدربه عباس طه الوطني نجح في فرض أسلوبه مع اللاعبين منذ بداية الموسم وانعكس تفاهمهم ميدانيا على نتائج الفريق المرشح للتأهل لدوري الممتاز ولديه عدة لاعبين مميزين منهم عبدالعزيز نجيبو حارس المرمى مشعل الشطي.

العربي للعودة

فيما يعيش الفريق أزمة العقوبات الصادرة من اتحاد اليد بسبب معضلة اللاعب المصري محمد مجدي في التسجيل، يأمل مدرب الفريق بورت ماجيك ان يتخطى الازمة ويواصل تقديم مستويات ترضي الطموح للحاق بركب فرق المقدمة.

وفي الجانب الآخر، النصر بقيادة المدرب الوطني مناور دهش يسعى الى استغلال كبوة الأخضر وخطف نقطتين ثمينتين تدفعه الى مركز متقدم يمنحه حق المنافسة على أحد المراكز الخمسة الأولى المؤهلة الى الدوري الممتاز.