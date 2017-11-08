عبدالعزيز جاسم

قال رئيس نادي الجهراء دهام الشمري ان إدارة النادي خاطبت اتحاد الكرة بشأن إرسال كتاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب من خلاله ابلاغ نادي نجران السعودي بدفع باقي مستحقات صفقة إعارة اللاعب فيصل زايد قبل موسمين وهو المبلغ المقرر دفعه للنادي جراء إعارة زايد، مشيرا إلى أنه مر وقت طويل على عدم سداد النادي للمبلغ لذلك اتخذنا الطرق الرسمية وبالتالي قام اتحاد الكرة مشكورا بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الأمر، حيث يتراوح المبلغ بين 40 و45 ألف دولار.

وكان زايد قد احترف في صفوف نجران موسم 2015-2016 إلا أن الفريق السعودي فسخ عقد زايد بالتراضي في يناير 2016 ليعود إلى الجهراء مرة أخرى.