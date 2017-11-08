يحيى حميدان

يدخل القادسية في اختبار صعب أمام كاظمة في الساعة الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة وذلك في صالـــة نـادي الكــويـت والتي تشهد اقامة لقــاء آخر بين العربـي والجهـراء في الساعــة الـ 6.

ويلعب اليوم أيضا، الصليبخات مع التضامن في الـ 6، والكويت مع الشباب في الـ 8 وذلك بصالة نادي الجهراء.

ويحتل كاظمة والجهراء صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفهما القادسية والنصر بـ 11 نقطة، والعربي (9)، والكويت واليرموك (8)، والساحل (7)، والشباب (6)، والصليبخات (5)، ويقبع التضامن في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.