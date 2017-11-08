عقلة يشكر مجلس إدارة نادي الوصل مبارك الخالدي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت أولى حصصه التدريبية في معسكره بمدينة دبي الليلة، ويقيم الأبيض معسكرا خلال فترة توقف الدوري يستمر حتى 18 الشهر الجاري قبل أن يعود إلى البلاد لخوض منافسات بطولة كأس ولي العهد واصطحب الجهاز الفني للفريق بقيادة الأردني عبدالله بوزمع 24 لاعبا ليس من بينهم اللاعبون علي الكندري وأحمد حزام ويوسف الخبيزي، وتحوم الشكوك حول التحاق سامي الصانع لظروف عمله.

ومن المقرر أن يجري الفريق عددا من المباريات الودية مع فرق إماراتية أو عربية ممن يتزامن تواجدها في مدينة المعسكر خلال الأيام المقبلة، ويسعى بوزمع إلى استثمار أيام المعسكر إلى معالجة السلبيات التي صاحبت أداء الفريق خلال القسم الأول من بطولة الدوري على الرغم من صدارة الفريق لجدول ترتيب الدوري بـ 19 نقطة، كما سيبحث الجهازان الفني والإداري إعادة تقييم الأداء الفني لكل اللاعبين بمن فيهم المحترفون لاختيار الأنسب لخوض منافسات المرحلة المقبلة.

من جهته، قدم نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة شكره إلى مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي لتعاونه واستضافته للفريق وتجهيز الأدوات اللازمة لإنجاح المعسكر، قائلا «هذا ليس بغريب على أهلنا في الإمارات».