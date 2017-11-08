ناصر العنزي

أثار تصريح المدرب الوطني محمد كرم حول مدرب العربي السابق الاسكتلندي ديفيد مكاي والذي حقق مع الأخضر بطولات الدوري والكأس في عصره الذهبي خلال فترة الثمانينيات، فضول الجماهير بعدما قال إن مكاي ليس مدرب فنيات وخطط داخل الملعب بدرجة عالية، إنما يميزه شخصيته القوية التي فرضها على جميع اللاعبين في تلك المرحلة.

وقال كرم والذي كان أحد العناصر الأساسية مع المدرب مكاي وأحد نجوم العربي «الذهبي» خلال برنامج «بين الشوطين» ان شخصية المدرب القوية وانضباطه التكتيكي داخل الملعب يغطيان في بعض الأحيان على كفاءة المدرب الفنية، ومدربنا السابق مكاي كان يتميز بالانضباط داخل الملعب وخارجه، ويحرص جدا على التدريبات وعدم تأخر اللاعبين عن مواعيدهم ومن يخرج عن ذلك يبعده عن التشكيلة، ولا يسمح أبدا بالتدخل في عمله وفرض أسماء على قائمة اللاعبين.

وأضاف كرم: ان زميلي السابق عبدالله البلوشي أحد نجوم الكرة الكويتية تأخر قبل إحدى المباريات عن الحضور فاستبعده المدرب مكاي من المشاركة في المباراة رغم حاجته إليه في رسالة تحذير منه لكل اللاعبين، ويذكر أن الجماهير العرباوية خلال تلك الفترة كانت تردد قبل كل مباراة «خطط يا مكاي، إلعب يا الأخضر».