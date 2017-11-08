حقق فريق نادي سلوى الصباح لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم النسائية للصالات التي تقام ضمن عدد من البطولات النسائية المفتوحة التي تنظمها ادارة الرياضة للجميع بالتعاون مع نادي سلوى الصباح الرياضي وتشتمل على بطولات نسائية في كرة السلة، وكرة القدم للصالات، وكرة اليد، والكرة الطائرة وكرة الطاولة والتنس الأرضي والتايكوندو والمبارزة.

وتمكن فريق نادي سلوى من حسم اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق الاسود الذي حل ثانيا فيما احتل فريق نادي سلوى (ب) المركز الثالث واقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق بنظام خروج المغلوب.

وهنأت بدور العوضي من ادارة الرياضة للجميع الفرق الفائزة ونقلت للجميع تحيات مدير الهيئة بالإنابة د. حمود فليطح وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع، واشادت بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، واكد حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم الرياضة النسائية ومنح لاعباتها فرصة الاحتكاك والمنافسة من خلال اقامة مثل هذه البطولات، وقدمت الشكر لكل الجهود التي ساهمت في انجاح البطولة واخراجها بصورة مميزة.