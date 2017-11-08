أحرز المنتخب الإماراتي للسيدات ميداليتين ذهبية وفضية في مسابقة الرماية الحركية (التكتيكية) في فئتي الفردي والفرق ضمن منافسات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تستضيفها ابوظبي.

وحضر حفل ختام المسابقة وتتويج الفائزين والفائزات رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق متقاعد الشيخ احمد النواف الى جانب مفتش عام وزارة الداخلية الاماراتية اللواء د.أحمد الريسي ورؤساء الاتحادات الشرطية الرياضية والوفود المشاركة وكبار الضباط في وزارة الداخلية الاماراتية.

وأشاد النواف بالمستويات التي اظهرها فريق السيدات الإماراتي وحصوله على ميداليتين ذهبية وفضية في هذه المنافسة القوية التي شارك فيها نخبة من بطلات وأبطال العالم في اللعبة.

وقال لـ (كونا) إن هذه المسابقة التي تقام للمرة الأولى بنظام الاتحاد الدولي للرماية الحركية (ابسك) تم اعتمادها في الدورة كونها تعزز خبرات رجل الأمن وتسهم في تطور مهاراته وذلك وفقا للسيناريوهات التي تحاكي واقع العمل الشرطي وفقا لطبيعة عمله الأمنية.

وهنأ الشيخ احمد النواف الفائزين والفائزات في المسابقة، مضيفا ان «الجميع فائزين في هذا التجمع الرياضي الكبير لمنتسبي الشرطة وليس هناك خاسر».

وأعرب عن الأمل بأن يوفق الرياضيون في المسابقات المتبقية للدورة وهي السباحة والجودو والجوجيتسو وان يحققوا افضل النتائج والمستويات.

وأثنى النواف على دور الإمارات في استضافة هذا الحدث الدولي الرياضي الذي جمع الرياضيين من مختلف قارات العالم في أجواء تسودها الروح الرياضية والألفة والتنافس الشريف والهادف إضافة إلى التنظيم المميز وتوفير المنـشـئـات والمـياديــن والصالات المجهزة بأفضل التقنيات الرياضية.