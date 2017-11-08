يحيى حميدان

بدأت لعبة التنس في نادي خيطان تعود للواجهة عبر تحقيق لاعبيها لنتائج رائعة في اول بطولتين من الموسم الحالي، حيث حصل فريق البراعم على لقب كأس الاتحاد تحت 10 سنوات، ونال فريق تحت 12 سنة المركز الثاني ببطولة الدوري.

ومثل فريق البراعم كل من: عبدالله دهراب، خالد المطيري، احمد الحميدان، خالد الدوسري، خالد بافقير، عمر هشام، حمد الخشنام، وحمود المهيني، ويتولى الادارة الفنية 4 مدربين وهم: الإسباني بابلو، الأوروغوياني خافيير، المصري كامل حفني، والتونسي برهان كانون.

وقال أمين السر المساعد ومدير عام اللعبة بالنادي حاكم الطخاخ إن خيطان غاب عن الألقاب منذ فترة طويلة جدا والحصول على لقب كأس الاتحاد سيمنحنا الحافز لتقديم المزيد في المستقبل.

وأشار الطخاخ في حديث مع «الأنباء» الى ان تحقيق هذه النتائج يؤكد أن المستقبل يبشر بالخير، وسنعمل على تطوير اللاعبين للوصول الى أعلى المستويات ووضع خيطان بين الاندية الكبيرة في التنس.

وبين انه سعيد ايضا لدخول 8 لاعبين من أصل 8 في التصنيف وهذا

الامر يعتبر انجازا بالنسبة لنا.

واضاف قائلا: «العمل الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني يستحق الاشادة، والعامل الاساسي في هذا التطور هو المعسكر التدريبي الذي اقامه الفريق في تركيا خلال الصيف الماضي، ويجب ان نشكر مسؤولي الهيئة العامة للرياضة وبشكل خاص د.حمود فليطح على دعمهم لجميع الاندية على حد سواء».

وأوضح الطخاخ أن النادي سيطالب بإقامة معسكر تدريبي آخر خلال فترة توقف المنافسات مطلع العام المقبل.