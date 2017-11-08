أكد مسؤول اماراتي اهمية الرياضة النسائية وتفعيل دور المرأة في المجال الرياضي من خلال دعم مشاركتها في الانشطة والمنافسات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير التسامح الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في (المؤتمر الدولي الرابع لرياضة المرأة) الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي بحضور رئيسة المجلس الوطني الاماراتي د. أمل القبيسي ورئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الاحمد.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك ان المؤتمر الذي يقام تحت شعار (إلهام الاجيال) يبرز أهمية المرأة ومكانتها الرياضية «كأساس قوي لحياة منتجة تتسم بالصحة والسعادة والنشاط وأسلوب فعال لتحقيق التقدم والتنمية للفرد والمجتمع على حد سواء».

واضاف ان المؤتمر «يأتي تأكيدا على ان اقبال المرأة على النشاط الرياضي يجسد عددا من القيم والمبادئ المهمة التي تمثل مكونات أساسية في الفكر السليم والسلوك الرشيد وبناء الشخصية المتكاملة عبر الأجيال وفي مختلف الأعمار».

وأكد حرص الامارات على مواصلة النهضة الرياضية النسائية ودعمها باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية والبرامج المتقدمة والخطط التنموية والسعي الدائم لتعزيز حضور المرأة الفاعل في كل المناسبات الرياضية.