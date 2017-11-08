فاز الجواد طلاب خير لعلي الغريبان بكأس الافتتاح المقدم من نادي الصيد والفروسية والمخصص للجياد المبتدئات على مسافة ١٤٠٠متر بعد سباق مثير ومنافسة قوية مع الجواد نارين للرجيبة وبزمن ١/٣٢/٦ق وبفارق نصف طول وجاء الجواد فصام للغريبان ايضا في المركز الثالث بفارق نصف طول واحتل الجواد الأبطح لخالد العتيبي المركز الرابع

وقام طارق النصف ومحمد ابوشيبة عضوا الهيئة العليا لسباق الخيل بتقديم الكاس الى الغريبان وتهنئته بالفوز ودخول تاريخ ابطال كأس الافتتاح لسباقات نادي الفروسية وقدما التعازي إلى الشيخ عبدالله السلمان والشيخ جابر العلي واسرة آل الصباح لوفاة الشيخة شمة الحمود، داعين إلى الله ان يدخلها واسع جناته ويلهم آلها وذويها الصبر والسلوان.

وفي بقية السباقات التي جرت بنظام جديد هو الكلاسات من اجل تطوير السباقات بعيدا عن نظام الدرجات السابق والسماح لكل الجياد بالمشاركة دون التقيد بالدرجة وفاز الجواد عقيق بقيادة فيصل الفرماوي بالشوط الاول المخصص للكلاس الرابع على مسافة الف متر.

وفاز الجواد عزالله لاسطبل الملا بقيادة الصغار بالشوط الثاني المخصص للكلاس الثالث علي مسافة ١٢٠٠متر بزمن ١/١٦/٦ق وجاء الجواد شبيه الريح لاسطبل السرور في المركز الثاني.

وفاز الجواد برق دسمان لاسطبل دسمان بالفارس منصور بتحفة نادي الفروسية المخصصة للنتاج المحلي على مسافة ١٢٠٠م بزمن ١/١٦/٧ق وجاء الجواد الركين لاسطبل دسمان ايضا بقيادة جيفري في المركز الثاني والجواد منيفه لوليد المطوع بقيادة فيصل في المركز الثالث وقام ابو شيبه وخالد الطيار بتسليم التحفة الى الكندري.

وفاز الجواد نقدي لاسطبل جحيل بتحفة النادي المخصصة للكلاس الرابع على مسافة ١٤٠٠م.