أجريت امس بمقر الهيئة العامة للرياضة قرعة دوري كرة القدم للثيل والصالات للوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2017/2018 وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لكرة القدم للوزارات الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع ومقرر اللجنة الفنية لكرة القدم مساعد العنزي وأعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة ويشارك في دوري الثيل 14 فريقا.

وقسمت الى مجموعتين وضع على رأس المجموعة الاولى فريق هيئة الصناعة حامل اللقب وعلى رأس المجموعة الثانية فريق وزارة الدفاع وصيف البطل وضمت المجموعة الاولى الى جانب هيئة الصناعة، بلدية الكويت ووزارة الكهرباء ووزارة الأوقاف والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وضمت المجموعة الثانية وزارة الدفاع الحرس الوطني ووزارة المالية ووزارة التربية والهيئة العامة للرياضة وجامعة الكويت وهيئة البيئة وتنطلق منافسات الدوري في العشرين من الشهر الجاري بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول من كل مجموعة الى المربع الذهبي مباشرة.