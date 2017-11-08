تعادل مثير بين الفحيحيل والنصر.. والتضامن يتفوق على الساحل

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم يحيى حميدان - يعقوب العوضي

فاز القادسية على العربي 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الاتحاد لكرة القدم.

وسجل للقادسية بدر المطوع (٧١ و٧٦) والبرازيلي تياغو بيريرا (٧٩)، بينما سجل للعربي عبدالعزيز السليمي (٨١).

ورفع الأصفر رصيده الى ٩ نقاط معززا صدارته في للمجموعة، بينما يبقى العربي على رصيده السابق نقطة واحدة.

بالمرور على مجريات اللعب انتهى الشوط الأول سلبيا رغم محاولات الفريقين الحثيثة لإحراز هدف التقدم وظهر العربي بدفاع منظم مستغلا الهجمات العكسية والتي شكلت خطورة نسبية على «الاصفر»، وكعادته القادسية نجح في بناء الهجمات عبر الاطراف ولكن جانبه التوفيق في اللمسة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، اعتمد العربي على الضغط على حامل الكرة بغرض الافتكاك والاستفادة من أخطاء المنافس إلا ان الأصفر استغل مساحات الأخضر، وسجل نجمه بدر المطوع هدف التقدم عبر كرة هوائية اسكنها يمين حارس العربي.

وأضاف المطوع الهدف الثاني بعد مرور ٥ دقائق فقط، وعمّق المحترف القدساوي تياغو جراح العربي بهدف ثالث بعد ٤ دقائق فقط، وأتى هدف التقليص من السليمي.

ولم يتمكن العربي من مجاراة خصمه في الشوط الثاني لينسدل الستار على ثلاثية للقادسية حسمت المباراة في أقل من ١٠ دقائق فقط.

ولذات المجموعة، قاد المهاجم البرازيلي جولسون دياز ‏فريقه كاظمة الى الفوز على برقان برباعية دون رد بعد أن سجل جميع الأهداف «سوبر هاتريك».

وبهذا الفوز ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 6 نقاط ‏من مباراتين، فيما بقى برقان على رصيده السابق بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، حقق الجهراء فوزه الثاني بعد أن تمكن من الفوز على اليرموك بهدف دون رد سجله مدافع الفريق الخاسر، البرازيلي والاسي كوستا في مرماه، ليرتفع رصيد «أبناء القصر الأحمر» للنقطة السادسة، بينما ظل رصيد «اليرامكة» خاليا من النقاط.

وتغلب الشباب على خيطان 3-1 في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق الخاسر فهد شعلان، ورفع الفائز رصيده الى 9 نقاط، فيما بقي خيطان برصيد خال من النقاط.

وضمن المجموعة الأولى، تعادل الفحيحيل مع النصر 4-4، ليصبح رصيد الاول 4 نقاط من مباراتين، والثاني 5 نقاط من 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى، فاز التضامن على الساحل 3-2، وأكمل الفريق الخاسر المباراة ناقصا لاعب بعد طرد ناجي العجمي، وبات للفائز 7 نقاط، وبقي الخاسر من دون اي نقطة.