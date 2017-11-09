يعقوب العوضي

حقق برقان فوزه الخامس على التوالي في دوري الدمج لكرة اليد وجاء على حساب الصليبخات بنتيجة 26-21 في اللقاء الذي جمعهما بصالة الشهيد فهد الأحمد ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط، فيما يظل رصيد الصليبخات عند 6 نقاط.

ويقدم برقان مستوى ثابتا حتى اللحظة بقيادة مدربه الجديد محمد مسعودان، إذ استمر في حصد النقاط اللازمة للمنافسة على حجز أحد المقاعد المؤهلة الى الدوري الممتاز، ولا يعني ذلك تخلي الفريق عن حذره فيما تبقى من جولات الدور التمهيدي فمازال الطريق طويلا نحو التأهل.