يحيى حميدان

بات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الأندية المحلية والتي سعت في السنوات الماضية الى التواجد بقوة من خلاله عبر انشاء حسابات رسمية تتبع لمجالس الإدارات ويتم من خلالها تزويد الجماهير والمتابعين بآخر الاخبار والصور والفيديوهات لوضع المشجع في الصورة.

وتحظى حسابات الاندية الجماهيرية بنصيب الأسد من الاهتمام والمتابعة بكل تأكيد، ويتميز بعضها عن الآخر بتوفير المعلومة بشكل سريع وكذلك متابعة نتائج الفرق في جميع الألعاب والفئات العمرية يوميا، فيما يحتاج بعضها الى زيادة في الاهتمام لمواكبة التطور التكنولوجي الحالي.

ويتزعم القادسية الأندية المحلية من ناحية عدد المتابعين، إذ يتابع 29000 شخص حساب «الأصفر» الرسمي ([email protected])، ويأتي خلفه نادي الكويت ([email protected]) بـ 25300 متابع، فيما يحتل العربي ([email protected]) المركز الثالث بـ 11000 مغرد يلاحق هذا الحساب وهو رقم لا يعكس الجماهيرية الطاغية لـ «القلعة الخضراء».

ولم تتجاوز بقية الاندية المحلية حاجز الـ 7000 متابع، حيث يتبوأ السالمية المركز الرابع بـ 6317 متابعا، رغم النشاط الكبير للقائمين على الحساب، ثم الجهراء بالمركز الخامس بـ 5774، وبعده الفحيحيل بـ 4944 ملاحق لحساب النادي، وفي المركز السابع يأتي كاظمة بـ 4667، ولدى اليرموك حساب نشيط ويتابعه 4538 شخصا.

وتبدو بقية الاندية الاخرى مثل الصليبخات والنصر وبرقان والساحل والتضامن والقرين بعيدة عن المتابعة العالية، فيما لا يمتلك كل من الشباب وخيطان أي حساب رسمي.

وبالتأكيد فإن للأندية الجماهيرية محبين لا يمكن احصاء عددهم في البلاد أو خارجها وبعض هذه الأرقام لا يعكس الرقم الحقيقي لحجم قاعدة كل ناد، ويحرص بعض عشاق الفرق المحلية على متابعة حسابات اخرى توفر المعلومة بصورة أوسع دون التقيد بتعليمات الإدارة، مثلما هو حاصل تحديدا مع حساب الجمهور العرباوي الذي يتابعه أكثر من 40 ألف، وكذلك الأمر مع القادسية والكويت اللذين يمتلكان حسابات اخبارية تتابع كل صغيرة وكبيرة تهم الفريقين ولديهما أرقام عالية من المتابعين.

غياب رقابة الأندية وتحرص الأندية الأوروبية ـ على سبيل المثال ـ على متابعة لاعبيها في وسائل التواصل الاجتماعي للحد من أي خروج عن النص قد يبدر من لاعبيها، بينما محليا يبدو هذا الأمر غائبا، ويلاحظ الجميع دخول اللاعبين في مناوشات مع الجماهير في ساعات الفجر الأولى، أو حتى تصفية الحسابات مع اعضاء مجلس ادارة هذا النادي، وقد يتجاوز بعضهم الخطوط الحمراء الأمر الذي يضعه في موقف محرج. وعلى الأندية المحلية الاهتمام أكثر في عملية الضبط والربط ومتابعة اللاعبين في تويتر، وكذلك استغلال الجانب التسويقي للإعلان وجذب إيرادات مالية للإدارات عبر هذا الموقع الذي يحظى بالشعبية الأكبر عالميا.