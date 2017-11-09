يعقوب العوضي

واصل العربي تألقه بفوز مستحق على اليرموك بثلاثة أشواط للاشيء ضمن الجولة الثامنة من البطولة التنشيطية للكرة الطائرة.

ورفع «الاخضر» رصيده الى 16 نقطة، بينما صار رصيد اليرموك 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى فاز الكويت على التضامن بنفس النتيجة، ورفع «الأبيض» رصيده الى 16 نقطة، فيما اصبح رصيد الخاسر 13 نقطة، وتغلب كاظمة على الجهراء بثلاثة اشواط دون رد، ورفع رصيده الى 16 نقطة، بينما بات للخاسر 11 نقطة، اما القادسية ففاز على الساحل بنتيجة 3-0، ورفع رصيده الى 14 نقطة، وصار رصيد الساحل 10 نقاط، وحقق الفحيحيل فوزا باقتدار على حساب الشباب بثلاث اشواط دون رد، ورفع رصيده الى 10 نقاط متساويا مع الشباب بالرصيد نفسه، وفاز الصليبخات على برقان بثلاث اشواط نظيفة ورفع رصيده الى 10 نقاط ورصيد برقان 8 نقاط.