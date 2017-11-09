أحمد السلامي

أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يعقوب العنزي بفوز فريقه على خيطان 3-1 قائلا: لقد ضمنا التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية حيث فزنا على الكويت والجهراء بهدف نظيف دون رد فيما فزنا أخيرا على خيطان 3-1 وتبقى لنا مباراة أخيرة أمام اليرموك وهي مباراة تعتبر تحصيل حاصل، إذ رفعنا رصيدنا إلى 9 نقاط وضمنا بذلك التأهل رسميا.

وقال: كنا نفكر جديا في تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم عبر تحقيق نتيجة ترتقي إلى مستوى التطلعات خاصة أن الفريق خرج من آخر مباراتين في بطولة الدوري بنتائج مخيبة للآمال، وعملنا على تصحيح وضع اللاعبين في هذه المباراة لنؤهلهم بشكل كامل إلى مباراتنا القادمة أمام برقان ضمن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: لاعبو الفريق تمكنوا من التفوق على أنفسهم وتحقيق نتيجة مرضية أمام خيطان الذي لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من مستواه، وهي فرصة جيدة لإعداد اللاعبين لمباراة برقان وتعويض الخسارة في الدوري حيث نتطلع إلى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز ولا بديل عنه.

وختم العنزي حديثه قائلا: حاليا ينصب تركيزنا على بطولة كأس سمو ولي العهد وسيكون نصيب الأسد من الإعداد والتجهيز الفني والبدني مخصصا للبطولة باعتبارها واحدة من أكثر البطولات أهمية لنا ونتطلع إلى المنافسة على لقبها وليس فقط المشاركة فيها لتسجيل الحضور.