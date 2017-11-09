أكد عضو اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات د. حامد الشيباني أن تركيز الاتحاد ينصب على إنجاح البطولات المحلية كافة، وإعطاء كافة المسابقات الأهمية المطلوبة.

وأضاف الشيباني خلال لقائه في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن الجماهير محقة في تذمرها من طول فترة توقف دوري «VIVA» لشهرين ونصف تقريبا، والتي ستكون سببا في قتل المنافسة بين الفرق، لكن هناك ظروفاً خارجة عن الإرادة أجبرت اتحاد الكرة على ذلك، وفي مقدمتها صيانة بعض الملاعب لفترة تمتد من الشهر الجاري وحتى شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن التفكير كان منصبا على بدء المسابقات المحلية بمباريات البطولة التنشيطية، لكن تأخر هيئة الرياضة في تسليم بعض الملاعب التي كانت تخضع لفترة صيانة صيفية حتى 25 أغسطس الماضي، ووجود معظم فرق الدوري خارج البلاد بمعسكرات خارجية حتّما علينا البدء بمسابقة الدوري التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وقال الشيباني انه لا يجوز حرمان بعض الفرق من اللعب على ملاعب أنديتها التي تخضع للصيانة، ولذلك فقد تم تعويض ذلك بمباريات مسابقة كأس سمو ولي العهد، والبطولة التنشيطية التي ستكون فرصة مناسبة للفرق لإشراك بعض اللاعبين الاحتياطيين والفئات السنية الأخرى. وأكد الشيباني أن اتحاد اللعبة لا يريد تداخل البطولات مع بعضها، مذكرا بما حدث الموسم الماضي في قضية لاعب نادي الكويت فهد الهاجري التي وضعت الجميع في مأزق، كما أن تداخل البطولات سيرهق لاعبي الأندية، حيث ستكون مجبرة على اللعب مباراة كل 3 أيام، مشيرا إلى أن جميع الأندية كانت تعرف المواعيد قبل انطلاق الموسم الكروي.

في غضون ذلك، يناقش برنامج «عالمكشوف» الإذاعي مساء اليوم في حلقة خاصة واقع كرة القدم في نادي كاظمة، أين كانت، وإلى أين وصل بها الحال؟

وسيناقش «عالمكشوف» أسباب تراجع نتائج الفريق الأول، والحلول الناجعة لعودتها إلى التألق كما كانت، حيث سيستضيف البرنامج أمين سر النادي يوسف بوسكندر، واللاعب الدولي السابق أيمن الحسيني، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم «البرتقالي» السابقين الذين ساهموا في تحقيق إنجازاته.

يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج الثاني في إذاعة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM وهو من إخراج عبدالله العبيد.