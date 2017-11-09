يحيى حميدان

منحت إدارة الكرة بنادي خيطان لاعبي الفريق الأول راحة عن التدريبات لمدة يومين عقب الانتهاء من لقاء الشباب، والذي خسره بنتيجة 1-3 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من كأس الاتحاد.

ويتعافى المحترف نصار رحيم من الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي في المباراة أمام الفحيحيل ضمن الجولة السابعة من دوري «VIVA» للدرجة الاولى، وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الانصاري منحه فترة كافية من الراحة ليعود بكامل الجاهزية.

ويحظى رحيم وكذلك المهاجم البرازيلي تياغو بإعجاب الجهاز الفني بعد المستوى الطيب الذي قدمه كل من اللاعبين، في حين يبدو لاعب خط الوسط ستام ممادو مطالبا بإثبات جدارته وأحقيته في الاستمرار مع الفريق قبل موعد الانتقالات الشتوية، كونه لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال المباريات السابقة.

من جهته، قال اداري خيطان مصطفى عزيز ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين كل الاطراف في اللعبة لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا الى ان ادارة النادي ستعمل على تدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية باللاعبين المحليين او الاجانب حسبما يراه الجهاز الفني.

وأوضح عزيز أن «الأحمر والأسود» يحتاج للصبر وذلك لوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الصاعدين، والذين يحظون بدعم الجهازين الإداري والفني، مقدرا جهود الجميع خلال الفترة الحالية.