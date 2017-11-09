ناصر العنزي

في أول تصريح له بعد عودته إلى ناديه وبعد حضوره مباراة القادسية والعربي (3-1) في كأس الاتحاد، قال رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي إن «الأصفر» حقق المطلوب في مباراته امام العربي وسجل فوزا معنويا على خصمه الدائم في مثل هذه المناسبات، ويجب المحافظة على هذا المستوى.

وقال الحساوي ان الأصفر «راح يرجع» إلى دائرة المنافسة وستعود روح الانتصارات وفريقنا معرض للهبوط كحال أي فريق في البطولات الرسمية، لكنه بإذن الله سيكون في مستوى مرضٍ خلال بطولة كأس سمو ولي العهد التي ستنطلق قريبا وفريقنا قادر على المنافسة على لقبها.

وجاءت عودة الحساوي للقادسية بصفة غير رسمية بعد فترة ابتعاد عن ناديه بعدما تقدم باستقالته باعتبارها مساندة منه للفريق في ظروفه الحالية بعد استقالة رئيس الكرة سعود بوحمد، ومن المتوقع ان يتسلم مهامه بصفة رسمية بعد الاتفاق على بعض الشروط.