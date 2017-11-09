عبدالعزيز جاسم

يسعى الجهاز الطبي في فريق الكرة بنادي القادسية إلى تأهيل الثلاثي ضاري سعيد وفيصل سعيد وأحمد الرياحي خلال فترة التوقف من خلال بعض التدريبات اللياقية المشتركة مع الجهاز الفني.

وتعافى ضاري من إصابته في «الانكل» وبات يحتاج للتأهيل فقط، كما رفع الرياحي الجبس من قدمه ومن المقرر أن يدخل التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين في حال عدم شعوره بآلام في التدريبات الانفرادية، ونفس الأمر ينطبق على فيصل بعد تعافيه من الإصابة بصورة كبيرة.

ومن المتوقع مشاركة الثلاثي في الجولة الأولى من بطولة كأس سمو ولي العهد المقرر انطلاقها ١٧ الشهر الجاري.

أما فيما يخص إصابة عبدالعزيز المشعان فإن حالته تتطور بشكل جيد وباتت عودته للتدريب بشكل منفرد قريبة حيث من المتوقع أن يعود بعد أسبوعين للوقوف على حالته بشكل أكبر.

وكان «الاصفر» قد تغلب على العربي ٣-١ أول من أمس في كأس الاتحاد بقيادة مساعد المدرب محمد المشعان بعد أن غادر المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش إلى بلاده لظروف خاصة، ومن المتوقع أن يقود تدريب اليوم.

وألغى القادسية معسكره التدريبي في أبوظبي لظروف بعض اللاعبين الخاصة والدراسية وعدم مقدرتهم على المغادرة ما جعل الجهاز الإداري يبحث عن ودية قبل انطلاق كأس ولي العهد.