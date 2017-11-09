كرم مدير لعبة المبارزة في النادي العربي خالد عبدالنبي أشبال المبارزة في النادي، والأجهزة الفنية والإدارية، على الإنجاز الذي حققه الأخضر في أولى بطولات الموسم.

وحصد علي خميس الميدالية الذهبية في بطولة أشبال الفلوريه، وعبدالعزيز دعيج برونزية السابر، وحسين شمس برزنزية ايبيه، وعبدالعزيز عادل برونزية فلوريه.

وقال عبدالنبي إن بادرة التكريم تأتي لتشجيع اللاعبين الصغار على العطاء، في مستهل مشوارهم، وحثهم على بذل المزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف عبدالنبي أن إدارة العربي، تولي لعبة المبارزة اهتماما كبيرا، ما وضعها في مقدمة الألعاب التي تحقق إنجازات ونقاطا في كأس التفوق داخل النادي.