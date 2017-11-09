أعلن رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي عن مواجهة ودية تجمع منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للرجال مع منتخب الجالية الكندية في الكويت وذلك يوم الأحد المقبل الساعة 6 مساء في صالة التزلج التابعة للمشروعات السياحية.

من جهتها، اعتبرت السفارة الكندية بالكويت في بيان لها أمس ان بطولة الهوكي الودية بين كندا والكويت تصادف الذكرى الـ 150 للاتحاد الكونفيدرالي الكندي.

ولتكريم هذه الذكرى التاريخية، ترغب سفارة كندا لدى الكويت في دعوتكم لحضور أمسية رياضية لهواية كندا المفضلة وهي الهوكي.

وستقوم السفارة بالشراكة مع نادي الألعاب الشتوية بتنظيم البطولة.

شعبية جارفة

وذكر البيان ان الشعبية الجارفة للهوكي في جميع أنحاء العالم ترمز حقا إلى الهوية الوطنية الكندية والثقافة الشمالية الفريدة، حيث لعبت لأول مرة كرياضة منظمة في 3 مارس 1875 في مدينة مونتريال في صالة فيكتوريا للتزلج على الجليد.

وتحولت الهوكي إلى رياضة دولية شتوية أولمبية، يشاهدها ويتمتع بها الملايين.

وبفضل الجهود التي بذلها الألعاب الشتوية الكويتي، احتضن الكويتيون رياضة الهوكي أيضا.

ويشارك أكثر من600 كويتي في هذه الرياضة حاليا، ويقوم النادي بتنظيم عدد من معسكرات تدريب الهوكي كجزء من برنامجها السنوي.

كما تشارك الكويت على الصعيد الوطني في برامج وبطولات متنوعة مع الاتحاد الدولي للهوكي.

وختم البيان، يشكل إنشاء فريق نسائي مؤخرا دليلا آخر على تزايد شعبية هذه الرياضة في الكويت.