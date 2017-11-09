تحتفل أكاديمية الأهلي - فرع الكويت بمرور3 أعوام على انطلاقتها مع نجمي مصر والنادي الأهلي وليد صلاح الدين المشرف الفني للفرع، وحسام عاشور مهندس خط الوسط للقلعة الحمراء، وذلك غدا الجمعة الموافق 10 من الشهر الجاري على ملاعب الأكاديمية في السالمية.

ويأتي تواجد عاشور ووليد صلاح الدين مع لاعبي الأكاديمية ضمن خطة مسؤولي الأكاديمية على التواصل مع نجوم الأهلي، والحرص على تواجدهم مع اللاعبين في محاولة للربط بین الأجیال في الخارج والوطن الأم، وهو الدور الذي اتخذه المسؤولون على عاتقهم منذ انطلاقة فرع الأكاديمية في الكويت. بدوره، قال محمود عثمان المدير العام لشركة التمييز المالكة للأكاديمية إننا حريصون على توفير كل السبل والإمكانات لصناعة أبطال المستقبل، حيث إن الأكاديمية تخدم قطاعا عریضا من الشباب يبدأ من عمر 5 الى 17 عاما، وتهدف الى تنمية ماراتم وإكسابم الخبرة اللازمة وتعلمهم فنون كرة القدم، وأضاف أنه منذ انطلاقة العمل في الكويت الحبيبة وصلنا الآن الى عدد كبير جدا من اللاعبين في افرع الاكاديمية المنتشرة في الكويت بالسالمية والفروانية والمنقف والجهراء وجليب الشيوخ، وذلك دليل على اننا نسير على الطريق الصحيح، كما اننا نعمل على زيادة الافرع بحيث تغطي الاكاديمية جميع انحاء الكويت. من جانبه، قال محمد الشرقاوي مسؤول الاكاديمية إن زيارة نجوم النادي الأهلي لأفرع الاكاديمية بالكويت من شأنه ان يعلي طموح اللاعبين، ويهدف الى ثقل مهاراتهم، كما ان مشاركة نجوم كبار التدريبات يعد حلما يتحقق على ارض الواقع.