تراجع مستوى القادسية بسبب تعليق النشاط خارجياً

إن لم نطبق الشروط الثلاثة فلن يُرفع الإيقاف

الفهد لا يتدخل في قائمة الـ 30 لاعباً وكل ما يقال غير صحيح حاوره - عبدالعزيز جاسم

عانى القادسية في بداية الموسم من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خصوصا في الدوري، ما ساهم في استقالة رئيس جهاز الكرة سعود بوحمد، أعقبها «عتاب» جماهيري لاحتلال الفريق المركز الرابع، ليقوم النادي بخطوة تصحيحية باعتماد رئيس النادي الشيخ خالد الفهد رئيسا لجهاز الكرة مع تشكيل لجنة كرة أعقبتها زيارة لرئيس النادي السابق فواز الحساوي للاعبين. وبعد التطورات الأخيرة حرصت «الأنباء» على الوجود في القلعة الصفراء واستقصاء المعلومة من مصدرها الرسمي

فيما يخص آخر التطورات. وكان هذا الحوار مع أمين السر المساعد حسن أبوالحسن:

في البداية أيهما أصعب الألعاب المائية أم أمانة السر؟

٭ طبعا، أمانة السر، لأن التركيز فيها على 18 لعبة بينما الألعاب المائية لعبة واحدة وبالتالي يكون العمل فيها أسهل من أمانة السر.

لماذا لم تتم مناقشة إعفاء أمين السر رضا معرفي في الاجتماع السابق؟

٭ معرفي طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية وتم إدراج هذا الأمر في الاجتماع الأخير إلا أن رئيس النادي الشيخ خالد الفهد ارتأى تأجيل الموضوع للاجتماع المقبل من أجل التفكير بالعودة عن القرار في حال شفائه.

سبب التراجع

ما سبب التراجع في جميع الألعاب الجماعية؟

٭ القادسية جزء من الرياضة المحلية وهي متراجعة ومن الطبيعي أن نشاهد هذا التراجع لدى القادسية، فلاعبونا معظمهم في المنتخبات الوطنية وبالتالي طموحهم تمثيل المنتخب أوالمشاركة مع النادي خارجيا ما أدى إلى تراجع المستوى وإذا رفع الإيقاف سترى الأصفر يعود كما كان لذا علينا أن نطبق الشروط الثلاثة بسحب القضايا وعودة الاتحادات المنحلة وتعديل القوانين.

إلى أين وصلت مطالباتكم في دوري الموسم الماضي؟

٭ اتخذنا جميع الإجراءات وما زلنا نتابع الموضوع وحصلنا على اللقب في أرض الملعب وليس في المحاكم وأي اتحاد شرعي يعود سواء برئاسة الشيخ طلال الفهد أوغيره سيعيد لقب الدوري لخزائن النادي.

ما فائدة لجنة الكرة والنتائج لم ترتق للطموح؟

٭ النتائج يتم الحكم عليها في نهاية الموسم وليس بعد مرور 7 جولات، ونحن عالجنا الوضع وشكلنا لجنة الكرة برئاسة الشيخ خالد الفهد.

مسألة المحترفين هل وجدتم لها حلا؟

٭ اتفقنا مع الجهاز الفني على التعاقد مع محترفين اثنين يجيدان اللعب في مركز الهجوم، وبالتالي سنتخلى عن لاعب أو اثنين يتم اختيارهما من قبل الجهاز الفني، أما المحترفون الجدد فلن نوقع معهم إلا بعد التجربة لأننا لن نعتمد على «c.v» اللاعب كما في السابق وسيصل المحترفون في بداية ديسمبر المقبل على أن يتم التوقيع مع اثنين منهم مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

ماذا تقول عن عودة فواز الحساوي؟

٭ فواز الحساوي ابن النادي ولم يخرج «عشان» يعود ونرحب فيه بقائمة الجميع والقرار يعود له لأننا نرحب بجميع القدساوية، أما ما أثير حول رئاسة جهاز الكرة فهو قرار مجلس الإدارة لكن هذا الأمر لم يطرح أصلا وغير موجود ضمن جدول الأعمال إلا أن عشق الحساوي لنادي القادسية هو ما يجعله يساند النادي من أي مكان.

كأس التفوق

هل أنت راض عن الألعاب المائية؟

٭ راض تماما عنها، وسبق أن حققنا كأس التفوق لـ 17 سنة مختلفة ونحن هذا الموسم بصدد استعادة كأس التفوق الذي ذهب للكويت، كما ان الهيئة العامة للرياضة لم تسمح لنا الموسم الماضي بإقامة معسكر خارجي لفريق كرة الماء في الدوري رغم أننا البطل.

من هو منافسك الحقيقي؟

٭ الكويت هو المنافس وليس العربي والنتائج خير شاهد ومنصات التتويج والعربي غائب عن الدوري منذ 17 سنة.

توضيح عن استقالة

نريد توضيحا حول موضوع استقالة سعود بوحمد وإعفاء سامي بويابس؟

٭ في البداية انا لم أقل إننا أعفينا بوحمد من منصبه أنا قلت انه قدم استقالته ووافقنا عليها وبالتالي تم إعفاؤه من رئاسة جهاز الكرة بطلب منه، لذا فهم التصريح على أن الإعفاء جاء من النادي وهو غير صحيح، أما مساعد رئيس جهاز الكرة بويابس فتم إعفاؤه بسبب عدم الرغبة بالإبقاء على هذا المنصب والاكتفاء برئاسة الشيخ خالد الفهد لجهاز الكرة وبتواجد عبدالله الحقان مديرا للفريق وشاكر الشطي إداريا.

طموح الأصفر

ما طموح الأصفر في كرة القدم؟ وهل راض عن الفريق؟

٭ القادسية يريد تحقيق الدوري وكأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد وهو أمر طبيعي لأننا منبع البطولات، وأنا لست راضيا عن الوضع الرياضي ككل وليس في القادسية فقط.

قائمة الجميع هل ما زالت متماسكة؟

٭ قائمة الجميع متماسكة برئاسة الشيخ طلال الفهد لأنهم يدركون أن القادسية أمانة في عنقهم.

ردك على أن النادي يدار من قبل الشيخ طلال الفهد خصوصا في مسألة الـ 30 لاعبا للفريق الأول؟

٭ كل ما يقال غير صحيح، والقائمة تم اعتمادها من قبل الجهازين الإداري والفني، وإذا كانت القائمة من الفهد كما يدعون فعلى الجهاز الفني والإداري الرحيل ومغادرة النادي، وحول موضوع أحمد إبراهيم في الموسم الماضي وعدم قيده في الفريق كان القرار فنيا وليس إداريا، ولم نستغن عن أي لاعب من دون موافقة الجهازين الإداري والفني حتى عند مغادرة فيصل عجب للتضامن.

ما رأيك بالتحكيم في دوري VIVA؟

٭ التحكيم دون المستوى ويحتاج لوقفة جادة من أجل تصحيح المسار.

لماذا لا يحضر عدد كبير من مجلس الإدارة في المباريات؟

٭ ليس بالضرورة ان يتواجدوا في المقصورة الرئيسية فهم يحضرون في المدرجات في بعض المباريات وكذلك يتواجدون في التدريبات ونلتمس العذر للبعض الآخر لأنه يمرون بظروف خاصة أو لتواجدهم خارج البلاد.

انتقالات اللاعبين

هل استفدتم من انتقالات اللاعبين؟

٭ لم نستفد من انتقالات اللاعبين بشكل كبير بل حرصنا على استفادة اللاعب، وأقول «الله يسامح» المتعهدين الذي ساهموا بخروج اللاعب من غير موافقة النادي لأننا لا نقف في وجه أي لاعب يريد الانتقال خارجيا.

رحيل سيف الحشان وعودته كيف تعاملتم معه؟

٭ نحن أبناء اليوم وسيف «قدساوي» وفتحنا صفحة جديدة ونسينا «اللي طاف».

كلمة أخيرة؟

٭ أتمنى من الحكومة ومجلس الأمة أن يفكروا في حل مشكلة الأزمة الرياضية لعدم ضياع جيل رياضي كامل، أما القدساوية فأقول لهم النادي بيتكم الثاني ونحن في قارب واحد وعلينا الوقوف خلفه في أصعب الظروف.