يحيى حميدان

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة السلة قرار تعيين لجنة خماسية مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اللعبة لمدة 90 يوما مساء امس بحضور 10 أندية وغياب ناديين، هما: القادسية والعربي، وترأس العمومية أمين سر الجهراء سرور العجمي.

وتتكون اللجنة الخماسية الجديدة من ضاري برجس (رئيسا)، والشيخ علي الخليفة (نائبا للرئيس)، وهيثم بارون (امينا للسر)، واحمد نايف (امين سر مساعد)، وسالم المرطة (امينا للصندوق).

ويقع على عاتق اللجنة الجديدة الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال اقل من 90 يوما.