عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم اجتماعا مساء أمس، بحضور رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف ونائب الرئيس الشيخ فواز مشعل الجراح وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد د. محمد خليل.

وقرر مجلس الإدارة خلال الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي من الشيخ أحمد اليوسف (رئيسا)، والشيخ فواز مشعل الجراح (نائبا للرئيس)، وعبدالحميد الكندري وأحمد المسيلم وفهد الهملان (أعضاء).

كما قرر المجلس تشكيل لجنة كرة القدم للجميع برئاسة الشيخ فواز الجراح، والاستثمار من عبدالحميد الكندري (رئيسا)، ويوسف كريم (نائبا للرئيس) ود.حامد الشيباني (عضوا)، ولجنة الانضباط برئاسة المحامي نواف الهزاع، ولجنة الاستئناف برئاسة المحامي خليفة العسعوسي. فيما أعاد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الحكام بحيث تتشكل من خالد الشمري (رئيسا)، وصبيــح أبـل (نـائبـا للرئيس).

وقرر مجلس الإدارة منح تذكرة سفر على متن الخطوط الجوية الكويتية بما يعادل 500 دينار لأفضل لاعب وحارس في بطولة كأس سمو ولي العهد، ومنح تذكرة سفر لأفضل لاعب في الشهر لكرة الصالات المغلقة بما يعادل 500 دينار.

اليوسف استقبل الحربان ودلال الغانم

وكان رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف قد استقبل شيخ المعلقين خالد الحربان. كما استقبل اليوسف الرئيسي التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي شيرمان دلال الغانم.