يحيى حميدان

قاد المدرب الجديد لفريق الكرة بنادي التضامن، الصربي رادويكو افراموفيتش «رادي»، التدريب الأول له مع الفريق عقب إسناد المهمة له بصفة رسمية خلال الأيام الماضية.

واجتمع رادي مع اللاعبين قبل بداية التدريب وطالبهم بضرورة الالتزام وبذل مزيد من الجهة خلال المرحلة المقبلة، وذلك للنهوض من جديد عقب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق حتى اللحظة.

وقال رادي للاعبين: «احتاج مساعدتكم لتحقيق النتائج المرجوة، وأنا سأساعدكم قدر المستطاع، ولن أتمكن من تقديم شيء للنادي في حال لم تقدموا الدعم المطلوب لي كونكم أنتم الأساس ومن بيده تغيير الأمور الى الأفضل».

واستغل رادي الفرصة خلال الاجتماع للتعرف على أسماء اللاعبين وأرقام فانيلاتهم مع الفريق، علما انه يمتلك فكرة أولية عن مستويات اللاعبين بعد أن زودته إدارة التضامن بالمعلومات الكافية وبعض المباريات المسجلة لـ «العنيد» لمشاهدتها وتسجيل ملاحظاته، كما انه شاهد المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق امام الساحل (3-2) ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الاتحاد.

ووعدت إدارة النادي رادي بالتوقيع مع محترفين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بعد التخلي عن البرازيليين تياغو وسوزا وبرناردو ورحيلهم بصفة نهائية في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، يعمل الجهاز الطبي على علاج المهاجم فيصل عجب، لاصابته في العضلة الخلفية وأجرى أشعة للوقوف على حجم اصابته، وكذلك لاعب الوسط فرحان سعد، بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة، وحصل الثنائي على راحة من التدريبات الى حين شفائهما بشكل كامل.